\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
-12°
Сбт, 25
-3°
Вск, 26
-9°
ЦБ USD 73.19 -0.17 25/12
ЦБ EUR 82.93 -0.19 25/12
Нал. USD 72.30 / 74.35 16:38
Нал. EUR 82.00 / 84.00 16:38
Новости
Публикации
Коллектив Ново-Рязанской ТЭЦ поздравили с Днем энергетика мэр Рязани Е...
В День энергетика 22 декабря на Ново-Рязанской ТЭЦ- ста...
Вчера 16:53
1 011
Зачем рязанцам нужна «гаражная амнистия» и сколько она стоит?
С 1 сентября в России начала действовать «гаражная амни...
22 декабря 11:24
2 936
Куда можно выехать из Рязани на праздники без qr-кода и с ним?
Внутренний туризм — поездки по России — стал популярным...
21 декабря 12:34
4 836
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
9 811
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Москве блогера, осквернившего портрет ветерана, приговорили к реальному сроку
Четыре года он проведет в колонии общего режима.

Блогера Матвея Юферова приговорили к четырем годам колонии за осквернение портрета ветерана в Москве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру.

Наказание 19-летний мужчина будет отбывать в колонии общего режима. Также ему в течение пяти лет запретили размещать материалы в сети.

Инцидент произошел ночью 25 ноября на Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны на Измайловском бульваре. Прокуратура Москвы сообщала, что блогер осквернил стенд, посвященный гвардии лейтенанту Анатолию Фролову. Он снял свои действия на телефон и опубликовал. Как сообщал журналистам собеседник в силовых структурах, Юферов помочился на изображение.