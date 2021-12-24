В Москве блогера, осквернившего портрет ветерана, приговорили к реальному сроку

Четыре года он проведет в колонии общего режима.

Блогера Матвея Юферова приговорили к четырем годам колонии за осквернение портрета ветерана в Москве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру.

Наказание 19-летний мужчина будет отбывать в колонии общего режима. Также ему в течение пяти лет запретили размещать материалы в сети.

Инцидент произошел ночью 25 ноября на Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны на Измайловском бульваре. Прокуратура Москвы сообщала, что блогер осквернил стенд, посвященный гвардии лейтенанту Анатолию Фролову. Он снял свои действия на телефон и опубликовал. Как сообщал журналистам собеседник в силовых структурах, Юферов помочился на изображение.