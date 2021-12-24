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В Минсельхозе предупредили о росте цен на хлеб и масло
Согласно докладу ведомства, подорожают пшеничная мука, хлеб, а также подсолнечное масло.

Минсельхоз подготовил прогноз об изменении цен на продукты в ближайшие недели. Об этом пишут «Известия».

Согласно докладу, подорожают пшеничная мука, хлеб, а также подсолнечное масло.

Ко 2 февраля цены производителей на муку могут вырасти на 2,9% по отношению к ноябрю. В рознице она может подорожать до 47 рублей за килограмм, из-за чего вырастет стоимость хлеба. Ожидается, что в магазинах в феврале цена доберется до 43 рублей.

Кроме того, возможно подорожание подсолнечного масла. Ожидается, что у производителей к 26 января цена составит 137,4 рубля за килограмм. При этом, рост цен на подсолнечное масло может замедлиться в скором времени.