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В Кузбассе вынесли еще один приговор по делу «Зимней вишни»
Осудили бывшую главу Госстройнадзора Танзилю Комкову.

В Кузбассе по делу «Зимней вишни» осудили бывшую начальницу Госстройнадзора Танзилю Комкову. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщило ТАСС.

Комкову признали виновной в получении семи миллионов рублей от застройщика ТРЦ, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями.

«Окончательно назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 80 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет», — сказал судья.

Сын Комковой получил десять лет колонии. На семь лет осудили бывшую замглавы Госстройнадзора.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей.