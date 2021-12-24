В Госдуме предложили вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов
Предлагается перенять международный опыт — рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов.
Депутат Госдумы
Во время пресс-конференции президента в четверг, 23 декабря, Владимир Путин заявил, что факторами риска для демографии остаются алкогольная, наркотическая и табачная угрозы.
Хамзаев прокомментировал высказывание и предложил перенять международный опыт — рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов.
Он отметил, что употребления алкоголя увеличивает смертность, случаи сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сокращает рождаемость и ухудшает генофонд.