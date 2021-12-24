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В Елатьме из пруда вытащили трактор
«Попытка расчистить пруд и залить каток обернулась квестом по спасению трактора. Благодаря помощи настоящих елатомских героев, техника спасена! Снимающие процесс блогеры не пострадали, но и не помогали)», — говорится в сообщении.

В Елатьме Касимовского района трактор чуть не утонул при заливке катка. Об этом сообщили в соцсети.

Отмечается, что в Елатьме пытались расчистить пруд и залить каток. Во время работ трактор начал проваливаться под лед.

«Благодаря помощи настоящих елатомских героев техника спасена! Снимающие процесс блогеры не пострадали, но и не помогали», — говорится в сообщении.