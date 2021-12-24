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В 2022 году центр «Мой бизнес» проведет девять бесплатных тренингов для предпринимателей
Они подойдут как начинающим и действующим субъектам малого и среднего предпринимательства, так и тем, кто только планирует начать предпринимательскую деятельность.

Центр «Мой бизнес» Рязанской области при поддержке корпорации МСП проведет 9 бесплатных тренингов для предпринимателей.

Они подойдут как начинающим и действующим субъектам малого и среднего предпринимательства, так и тем, кто только планирует начать предпринимательскую деятельность.

В следующем году запланированы тренинги:

  • Бизнес-эксперт: портал бизнес-навигатора МСП
  • Самозанятость: инструкция по применению
  • Финансовая поддержка
  • Консультационная поддержка
  • Бизнес-эксперт: портал бизнес-навигатора МСП
  • Азбука предпринимателя
  • Генерация бизнес-идеи
  • Мама-предприниматель
  • Школа предпринимательства

Особенностью программ является получение слушателями практических инструментов для создания и развития бизнеса.

Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке.