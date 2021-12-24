В 2022 году центр «Мой бизнес» проведет девять бесплатных тренингов для предпринимателей
Они подойдут как начинающим и действующим субъектам малого и среднего предпринимательства, так и тем, кто только планирует начать предпринимательскую деятельность.
Центр «Мой бизнес» Рязанской области при поддержке корпорации МСП проведет 9 бесплатных тренингов для предпринимателей.
Они подойдут как начинающим и действующим субъектам малого и среднего предпринимательства, так и тем, кто только планирует начать предпринимательскую деятельность.
В следующем году запланированы тренинги:
- Бизнес-эксперт: портал бизнес-навигатора МСП
- Самозанятость: инструкция по применению
- Финансовая поддержка
- Консультационная поддержка
- Бизнес-эксперт: портал бизнес-навигатора МСП
- Азбука предпринимателя
- Генерация бизнес-идеи
- Мама-предприниматель
- Школа предпринимательства
Особенностью программ является получение слушателями практических инструментов для создания и развития бизнеса.
Для участия необходимо заполнить анкету по