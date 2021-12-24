Управление транспорта пожаловалось на нехватку водителей в Рязани

Об этом сообщил начальник управления Вениамин Синяков во время прямого эфира в соцсетях.

Управление транспорта пожаловалось на нехватку водителей в Рязани. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил начальник управления Вениамин Синяков во время прямого эфира в соцсетях.

По его словам, «сейчас проблемы не с техникой», а с водителями.

«Мы не ожидали, что будут сложности укомплектовать водителями „УРТ“. Рынок водителей в Рязани оказался недостаточно емкий», — отметил чиновник.

По его словам, проблема касается и коммерческих перевозчиков.

Синяков напомнил, что зарплаты водителей в «УРТ» составляет от 45 до 55 тысяч, у кондукторов — до 25 тысяч.