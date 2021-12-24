Умер народный артист РСФСР Владимир Татосов

Актеру было 95 лет.

Умер актер Владимир Татосов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елену Драпеко.

Татосову было 95 лет. По словам Драпеко, у него было онкологическое заболевание. Оно обострилось на фоне COVID-19. «Для меня это очень большая потеря. Мы очень дружили с Владимиром Михайловичем много лет. У него была онкология, видимо, на фоне ковида она прогрессировала», — отметила депутат.

Владимир Татосов был отмечен званием «Народный артист РСФСР». Он работал в БДТ. Также актер известен по фильмам «Большая семья», «Поздняя встреча», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается».

Фото — Иван Куртов/ТАСС.