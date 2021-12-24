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Суд взыскал почти два миллиарда рублей с Meta
Оборотный штраф стал вторым за сутки.

В Москве мировой судья назначил оборотный штраф Meta Platforms (бывший Facebook). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

Организацию наказали за повторное неудаление запрещенной информации.

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей 5 копеек», — сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Без учета решения, общая сумма штрафов Meta Platforms выросла до 106 миллионов рублей. Организацию наказывали за неудаление запрещенного контента, в том числе призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.

Несколькими часами ранее оборотный штраф получил Google.

Фото — Championat.com