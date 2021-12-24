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Совет Федерации одобрил закон об отмене обязательного техосмотра
От процедуры освободят машины и мотоциклы, используемые в личных целях.

Совет Федерации одобрил закон об отмене техосмотра для личного автотранспорта. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщило ТАСС.

От процедуры освободят легковые автомобили и мотоциклы, используемые исключительно для собственных нужд. Однако осмотр останется обязательным для такси и транспорта, перевозящего пассажиров, и машин, применяющихся в служебных целях. Процедура сохранится в отношении при продаже и регистрации автомобилей и мотоциклов старше четырех лет.

Помимо этого, исключаются случаи, когда у водителя есть диагностическая карта, однако сотрудники ГИБДД отправляют машину на техосмотр. Такое возможно только при очевидной технической неисправности транспорта, угрожающей безопасности движения.

Также владельцев личных автомобилей не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты.

Отмечается, что закон коснется владельцев примерно 50 миллионов транспортных средств.