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Следователи полиции завершили расследование дела по ДТП с перевернувшимся в Спасском районе автобусом
Установлено, что в ночь на 17 марта 2021 года 50-летний житель города Пенза, управляя рейсовым автобусом, перевозил по маршруту «Пенза-Москва» 56 пассажиров. Около 00:45, в Спасском районе на 226-ом километре автотрассы М5 «Урал» автобус занесло и он опрокинулся на левый борт.

Завершено расследование дела по обвинению водителя автобуса, перевернувшегося в Спасском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в ночь на 17 марта 2021 года. За рулем рейсового автобуса был 50-летний житель Пензы. В салоне находилось 56 пассажиров.

Около 00:45 в Спасском районе на 226-ом километре автотрассы М5 «Урал» автобус занесло и он опрокинулся на левый борт.

Травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью, получили пятеро пассажиров от 29 до 59 лет.

Следственное подразделение отдела МВД России по Спасскому району возбудило уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). По статье грозит до двух лет лишения свободы.

Экспертиза установила, что водитель превысил скорость в 90 километров в час. Он не учел темное время суток и мокрое покрытие, а также допустил выход в рейс с несколькими колесами, у которых шины были изношены выше нормы.

«По версии следствия, совокупность этих нарушений привело к ДТП и травмам пассажиров», — говорится в сообщении.

Расследование дела завершили. Его направили в суд.