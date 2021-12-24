Синоптик предупредил о циклоне и «барической пиле»

Циклон принесет ухудшение метеоусловий в Центральной России. Поднимется сильный ветер, до 17 метров в секунду.

В Москву придет циклон «Квинтинус», который принесет снегопады, метели и «барическую пилу». Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По информации специалиста, в субботу циклон принесет ухудшение метеоусловий в Центральной России. Вечером в пятницу поднимется сильный ветер, до 17 метров в секунду. Из-за этого начнется поземок — ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом.

Тишковец заявил, что в Москве ожидается сильный снегопад, который продлится до 15-17 часов субботы. Сохранится ветреная погода с метелями, заносами, ухудшением видимости до 1500-2000 метров.

Из-за сильного ветра и влажности воздуха возникнет эффект «балтийского синдрома»: температура будет казаться на 6-8 градусов ниже реальной. Погода успокоится лишь к вечеру субботы.

«К полудню субботы показания барометров рухнут на самое „барическое дно“ — с 740 до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, а потом снова начнут стремительно расти», — отметил метеоролог.

По его словам, в ночь на воскресенье, давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

«Это настоящая „барическая пила“, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — добавил Тишковец.