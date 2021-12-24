С 12 января в Рязани изменится движение маршруток №№ 49 и 82

По его словам, маршрут № 49 (Психбольница → Технониколь) пустят через вокзал «Рязань-1», а маршрутка № 82 станет ходить из Октябрьского городка до Песочни, а не Недостоева.

С 12 января 2022 года в Рязани изменится движение маршруток №№ 49 и 82. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил начальник управления транспорта Вениамин Синяков во время прямого эфира в соцсетях.

По его словам, маршрут № 49 (Психбольница → Технониколь) пустят через вокзал «Рязань-1», а маршрутка № 82 станет ходить из Октябрьского городка до Песочни, а не Недостоева.

«Мы приняли решение продлить маршрут не до „Круиза“, а до микрорайона № 1 в Песочне. Транспорт пойдет по улицам Есенина, Грибоедова через „Мясокомбинат“, до остановки „ДПР № 1“ через улицу Большую», — заявил чиновник.

Синяков отметил, что движение маршруток №№ 88, 65, 33 останется прежним с 12 января 2022 года.