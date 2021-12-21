Новый бренд Рязанской области представят в январе

Его разработали региональная корпорация развития и Студия Артемия Лебедева.

Новый бренд Рязанской области представят в январе 2022 года. Об этом на презентации стратегии развития региона заявил зампред правительства Артем Никитин.

По словам политика, его разрабатывали Корпорация развития региона и Студия Артемия Лебедева.

«Мы надеемся, что он понравится рязанцам. Он в полной мере отвечает и идее современного формата развития региона, и богатого исторического и культурного наследия нашей области», — отметил Никитин.