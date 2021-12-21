\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
-16°
Чтв, 23
-17°
Птн, 24
-9°
ЦБ USD 73.82 -0.47 22/12
ЦБ EUR 83.32 -0.3 22/12
Нал. USD 73.6 / 74.80 15:56
Нал. EUR 83.26 / 83.85 15:56
Новости
Публикации
Куда можно выехать из Рязани на праздники без qr-кода и с ним?
Внутренний туризм — поездки по России — стал популярным...
Вчера 12:34
1 521
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
7 902
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
10 101
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
10 704
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Новый бренд Рязанской области представят в январе
Его разработали региональная корпорация развития и Студия Артемия Лебедева.

Новый бренд Рязанской области представят в январе 2022 года. Об этом на презентации стратегии развития региона заявил зампред правительства Артем Никитин.

По словам политика, его разрабатывали Корпорация развития региона и Студия Артемия Лебедева.

«Мы надеемся, что он понравится рязанцам. Он в полной мере отвечает и идее современного формата развития региона, и богатого исторического и культурного наследия нашей области», — отметил Никитин.