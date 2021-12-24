Рязанский агротехнологический университет стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров России»

21 декабря 2021 Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

21 декабря 2021 Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

В декабре завершился федеральный этап 24-го конкурса программы «100 лучших товаров России» 2021 года, победителями которого стали 15 рязанских организаций и предприятий. Всем победителям вручили дипломы лауреатов и дипломантов, информация о товарах и услугах этих предприятий размещена в ежегодном общероссийском каталоге «100 лучших товаров России».