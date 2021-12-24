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Рязанец выиграл в лотерею почти два миллиона рублей
Счастливый билет он купил за считанные минуты до розыгрыша.

Рязанец выиграл в лотерею почти два миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».

Суперприз составил 1 956 224 рублей. Его разыгрывали в 40785 тираже лотереи «Спортлото „5 из 36“» в четверг, 23 декабря. Победителем оказался участник из Рязани.

Отмечается, что билет мужчина купил на сайте лотереи за несколько минут до розыгрыша. «Житель Рязани потратил на него всего 40 рублей, отгадал все пять чисел и стал миллионером», — подчеркнули в пресс-службе распространителя.