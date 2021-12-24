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Рязанцам объяснили нововведения в миграционное законодательство
С 29 декабря вступают в силу правила об обязательном прохождении дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования.

С 29 декабря вступают в силу правила об обязательном прохождении дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования. Пресс-служба регионального управления МВД разъяснила, как будут работать нововведения.

Граждане иностранных государств, прибывшие в Россию на работу, должны пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и сделать фото в течение 30 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию. После этого им выдается документ о прохождении ими данной процедуры.

Если граждане прибыли не для трудовой деятельности на срок более 90 календарных дней, им необходимо пройти процедуры в течение 90 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию.

Отмечается, что обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографию нужно будет сделать однократно.

«Кроме того, обоим категориям лиц необходимо пройти медицинское освидетельствование на употребление наркотических средств и психотропных веществ, а также на некоторые инфекционные заболевания в медицинских центрах на территории России в течение 30 и 90 суток соответственно», — добавили в УМВД.

Обязанности не распространятся на граждан Белоруссии, детей младше шести лет, иностранцев, прибывших в Россию для исполнения своих служебных обязанностей и лиц, представляющих международные организации или которым предоставлен статус, аналогичный международным организациям, а также членам семей всех упомянутых лиц.

Неисполнение обязанностей влечет сокращение сроков временного пребывания и необходимость выезда из России.