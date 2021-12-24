Российский суд взыскал с Google более 7,2 миллиарда рублей

Компанию наказали за повторное неудаление запрещенной информации.

Таганский райсуд взыскал с Google более 7,2 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщило РИА Новости .

Отмечается, что в России оборотный штраф впервые применили в качестве санкциии для IT-компании. Google наказали за повторное неудаление запрещенной информации. «Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей», — рассказали журналистам в пресс-службе суда.

В компании заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги.