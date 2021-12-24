Перед Новым годом в Рязани пройдет забег Дедов Морозов и Снегурочек

В день забега рязанцы в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек пробегут дистанцию в 2022 метров.

30 декабря в Лесопарке пройдет костюмированный забег «Бежим в здоровый Новый Год». Об этом сообщили в региональном минспорте.

Забег пройдет в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» и в рамках спортивного марафона. В день забега рязанцы в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек пробегут дистанцию в 2022 метров.

Программа мероприятия:

11:30 — регистрация участников

11:55-12:00 — открытие мероприятия

12:00 — Старт костюмированного забега

12:30- 12:40 — награждение участников мероприятия

Регистрация участников проводится предварительно на портале добро.ру, а также по форме регистрации на адрес электронной почты olimpik-zavuch@mail.ru

Регистрация в день марафона начнется в 11:30 у стоек регистрации в Лесопарке. Забег «Бежим в здоровый Новый год» начнется в 12:00