Несколько домов в Дягилеве остались без отопления из-за скачков электричества

По словам рязанцев, подобная ситуация происходит в течение нескольких дней.

Несколько домов в Дягилеве остались без отопления из-за скачков электричества. Об этом РЗН. инфо сообщили местные жители.

По словам рязанцев, ситуация повторяется на протяжении нескольких дней. В пятницу, 24 декабря, свет отключили с 15:00. Без электричества остались несколько домов на улице Почтовой.

Жители отметили, что из-за отсутствия электроэнергии у них не работают отопительные котлы. «Температура в доме — 13 градусов», — подчеркнули они.