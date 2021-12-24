«Народный фронт» и «Почта России» отправили средства индивидуальной защиты от COVID-19 для рязанских медиков

Для рязанских медиков отправлено около 7500 наименований средств индивидуальной защиты. Все расходы по отправке «Почта» взяла на себя.

«Народный фронт» и «Почта России» отправили средства индивидуальной защиты от COVID-19 для медиков Рязанской области

«Народный фронт» и «Почта России» отправили в больницы медицинские маски, защитные костюмы и антисептики в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. Всего «Почта России» доставит более 590 000 средств индивидуальной защиты весом 2,9 тонн в 85 российских регионов. Для рязанских медиков отправлено около 7500 наименований средств индивидуальной защиты. Все расходы по отправке «Почта» взяла на себя.

«Предновогодний сезон — очень насыщенное время для логистов, но мы рады, что смогли в короткие сроки разослать почти 600 000 СИЗов по всей стране. Я благодарю сотрудников Почты за помощь и быстрый отклик. Уверен, что впереди у нас с Народным Фронтом еще много совместных проектов, в которых мы вместе сможем сделать доброе и полезное дело», — прокомментировал Сергей Сергушев, заместитель генерального директора по логистике «Почты России».

«Почта России» и «Народный Фронт» заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года. Организации договорились, что сотрудники «Почты России» будут помогать общественникам с доставкой продуктов и лекарств пожилым и маломобильным гражданам в труднодоступные населенные пункты страны. Заявки на помощь поступают на горячую линию акции #МыВместе и в информационную систему обработки обращений «Народного фронта» «ОНФ.Помощь».

«Почта России второй год участвует в акции #МыВместе. В 2020 году компания перечислила 5 млн рублей всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики». Деньги были направлены волонтерским штабам, которые помогали людям в условиях пандемии.