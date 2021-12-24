Любимов продлил режим самоизоляции в Рязанской области до 17 января

При этом рязанцам старше 60-ти лет, а также с хроническими заболеваниями разрешили «предоставление услуг в учреждениях социального обслуживания, в том числе в отделениях дневного пребывания, клубах, кружках малыми группами (не более 5 человек».

Режим самоизоляции в Рязанской области продлили до 17 января 2022 года. Соответствующее распоряжение губернатора официально опубликовали в пятницу, 24 декабря.

Режим самоизоляции обязаны соблюдать заболевшие коронавирусом и с подозрением на него, а также те, кто контактировал с зараженными.

Кроме того, запрет касается граждан старше 60 лет, которые не вакцинировались.

При этом рязанцам старше 60-ти лет, а также с хроническими заболеваниями разрешили «предоставление услуг в учреждениях социального обслуживания, в том числе в отделениях дневного пребывания, клубах, кружках малыми группами (не более 5 человек».

Послабления касаются только тех, кто имеет QR-код или справки после вакцинации или перенесенного ковида, а также обладателей медотвода.