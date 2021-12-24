Любимов продлил режим самоизоляции в Рязанской области до 17 января
При этом рязанцам старше 60-ти лет, а также с хроническими заболеваниями разрешили «предоставление услуг в учреждениях социального обслуживания, в том числе в отделениях дневного пребывания, клубах, кружках малыми группами (не более 5 человек».
Режим самоизоляции в Рязанской области продлили до 17 января 2022 года. Соответствующее распоряжение губернатора официально опубликовали в пятницу, 24 декабря.
Режим самоизоляции обязаны соблюдать заболевшие коронавирусом и с подозрением на него, а также те, кто контактировал с зараженными.
Кроме того, запрет касается граждан старше 60 лет, которые не вакцинировались.
При этом рязанцам старше 60-ти лет, а также с хроническими заболеваниями разрешили «предоставление услуг в учреждениях социального обслуживания, в том числе в отделениях дневного пребывания, клубах, кружках малыми группами (не более 5 человек».
Послабления касаются только тех, кто имеет QR-код или справки после вакцинации или перенесенного ковида, а также обладателей медотвода.