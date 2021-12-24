Любимов поручил ввести новогодние каникулы в школах с 27 декабря

Николай Любимов поручил ввести новогодние каникулы в школах с 27 декабря. Соответствующее распоряжение губернатора официально опубликовали в пятницу, 24 декабря.

Николай Любимов поручил ввести новогодние каникулы в школах с 27 декабря. Соответствующее распоряжение губернатора официально опубликовали в пятницу, 24 декабря.

«Организовать внесение изменений в учебные планы и календарные учебные графики подведомственных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, предусмотрев каникулы с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года», — говорится в распоряжении.