Любимов поручил изменить противокоронавирусные ограничения в отношении предприятий общепита

Николай Любимов поручил зампреду регионального Правительства Артему Никитину совместно с Роспотребнадзором проработать вопрос о возможностях корректировки противоэпидемиологических ограничений в отношении предприятий общепита.

В четверг, 23 декабря, в региональном правительстве прошла встреча губернатора с руководителями предприятия общественного питания. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор отметил, что власти продолжают решать проблемы, с которыми столкнулся бизнес.

«Спасибо за то, что проявляете терпение и понимание ситуации. Региональное управление Роспотребнадзора на сегодняшний день констатирует факт улучшения эпидемиологической обстановки. Это дает нам возможность попробовать вернуться к вопросу о введении послаблений по ограничениям. В частности, в работе предприятий общепита», — сказал Любимов.

Он поручил зампреду регионального правительства Артему Никитину проработать вопрос о корректировки противоэпидемиологических ограничений в отношении предприятий общепита. Также губернатор дал поручение министру промышленности и экономического развития Рязанской области Андрею Ворфоломееву проанализировать региональные возможности и доложить о дополнительных мерах, которые можно разработать в целях оказания поддержки МСП.

Любимов отметил, что будут разработаны меры поддержки предпринимателей, которые коснутся в том числе режима работы.