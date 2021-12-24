Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 25 и 26 декабря

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В рязанском цирке с 15 декабря стартует красочное шоу «Подарок на Рождество» — многожанровая феерия по мотивам трогательной рождественской сказки «Щелкунчик и Мышиный король» Гофмана с музыкой Чайковского. 25 и 26 декабря во дворце «Олимпийский» состоится спектакль «Новый год в Тридевятом Царстве». В рязанском музыкальном театре 25 и 26 декабря можно будет увидеть премьерный спектакль «Интрига» по мотивам пьесы Скриба «Стакан воды». В концертном зале рязанской филармонии 26 декабря в исполнении вокально-хореографического ансамбля «Русь» зрители увидят сказку «Морозко».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».