\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
-12°
Сбт, 25
-3°
Вск, 26
-9°
ЦБ USD 73.19 -0.17 25/12
ЦБ EUR 82.93 -0.19 25/12
Нал. USD 72.30 / 74.35 16:38
Нал. EUR 82.00 / 84.00 16:38
Новости
Публикации
Коллектив Ново-Рязанской ТЭЦ поздравили с Днем энергетика мэр Рязани Е...
В День энергетика 22 декабря на Ново-Рязанской ТЭЦ- ста...
Вчера 16:53
1 011
Зачем рязанцам нужна «гаражная амнистия» и сколько она стоит?
С 1 сентября в России начала действовать «гаражная амни...
22 декабря 11:24
2 936
Куда можно выехать из Рязани на праздники без qr-кода и с ним?
Внутренний туризм — поездки по России — стал популярным...
21 декабря 12:34
4 836
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
9 811
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Центр «Мой бизнес» поучаствовал в стратегической сессии региональной ассоциации работодателей
Директор центра «Мой Бизнес» Лариса Сидоренко презентовала сервисы и программы поддержки бизнеса. Она рассказала участникам, какие услуги оказывают в центре «Мой Бизнес»

Центр «Мой бизнес» Рязанской области поучаствовал в стратегической сессии региональной ассоциации работодателей, которая прошла в конгресс-отеле «Форум» в четверг, 23 декабря.

Директор центра «Мой Бизнес» Лариса Сидоренко презентовала сервисы и программы поддержки бизнеса. Она рассказала участникам, какие услуги оказывают в центре «Мой Бизнес»: проведение обучающих мероприятий, помощь в заключении социальных контрактов, составление бизнес-плана, содействие в выходе на маркетплейсы и получении льготных микрозаймов, продвижение продукции.

Кроме того, Лариса Сидоренко напомнила о благотворительной акции #мойбизнеспомогает.

«Наш центр с 2020 года участвует в акции #мойбизнеспомогает. Хочу сказать, что в регионе предприниматели очень хорошо откликнулись на нее. За все время мы собрали порядка 600 единиц помощи для благотворительного фонда „Наше будущее“, который помогает женщинам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, и детскому приюту „Марфа“. Сейчас мы организовали сбор новогодних подарков. На следующей неделе уже поедем дарить их детям, но у предпринимателей еще есть время поучаствовать в этой акции», — отметила она.

Также на мероприятии поговорили о целях, задачах и планах на 2022 год. В обсуждении поучаствовали представители органов исполнительной, законодательной власти, контрольно-надзорных органов, институтов развития и банков.