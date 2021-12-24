Boeing 737 «Саратов-Москва» подал сигнал тревоги и начал снижаться над Рязанью

В настоящее время самолет находится над Рязанской областью и продолжает снижение. Он должен приземлиться в аэропорту Домодедово.

Пассажирский Boeing 737 рейсом Саратов — Москва подал сигнал тревоги и начал снижаться. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

«Самолет Саратов — Москва спустя полчаса после вылета подал сквок (сигнал тревоги) и снижается», — сказал собеседник агентства.

Самолет в настоящее время находится над Рязанской областью и продолжает снижение. Он должен приземлиться в аэропорту Домодедово.