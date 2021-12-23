Владимир Путин рассказал о борьбе с «деструктивной информацией» в сети

Владимир Путин ответил на пресс-конференции в четверг, 23 декабря, на вопрос о возможной регистрации в соцсетях по паспорту, а также о возможных мерах для защиты детей и подростков от «деструктивной информации», пишет Znak.com.

Вопрос задал журналист «Тобольского времени» Шамиль Гулиев.

По словам главы государства, Россия продолжит требовать от международных интернет-платформ «приземления», чтобы бороться с распространением подобной информации в сети.

«Надо защищать общество от негативных проявлений, о которых вы сами и сказали. Мы будем продолжать настаивать в работе с мировыми платформами, чтобы они подчинялись нашему законодательству. Если будут вынуждать — будем наращивать требования и к тем, кто пренебрегает», — заявил Путин.

Президент отметил, что подобная проблема актуальна не только в России. Однако, по мнению Путина, в США такой вопрос решают в пользу «извлечения прибыли». «А у нас 100 с лишним случаев предотвращено за последнее время серьезных преступлений в учебных заведениях», — отметил глава государства.