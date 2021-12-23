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В Санкт-Петербурге 14-летняя девочка погибла в ванной от удара током
Трагедия произошла в квартире в Сестрорецке.

В Санкт-Петербурге 14-летняя девочка погибла в ванной от удара током. Об этом сообщили «Невские новости».

Школьницу обнаружила ее мать. Рядом с девочкой нашли заряжающийся телефон.

Трагедия произошла в ночь на 22 декабря. По словам 43-летней женщины, она отправилась спать, а ее дочь пошла принимать ванну. Утром она не нашла девочку. Дверь в ванную комнату оказалась закрыта изнутри, там горел свет.

Женщина позвонила бывшему супругу. Приехав, мужчина выломал дверь. Девочка лежала в ванне без одежды. Она не подавала признаков жизни.

«На теле имелись ожоги, в одной руке у несовершеннолетней находился ее мобильный телефон, в другой — обугленное зарядное устройство, частично касаясь воды, второй конец которого был вставлен в удлинитель белого цвета, вилка которого вставлена в расположенную в стене в ванной комнате розетку», — сообщил журналистам источник.

Мужчина вытащил дочь. При этом его также ударило током. Он положил девочку на пол, пытался ей оказать помощь. Прибывшая скорая констатировала смерть ребенка.

Семью характеризовали с положительной стороны. Родители девочки развелись, а она с 11-летней сестрой жила с матерью. В августе 2021 года отец снова женился. Родители активно участвовали в жизни дочери.

Проверку обстоятельств трагедии начал следком.