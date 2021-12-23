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В рязанском ЖК «Паруса» в мороз отключили отопление и горячую воду
По словам жителей дома, на звонки в управляющую компанию оператор отвечала, что мастер по ремонту будет только утром, а котельная работает в штатном режиме.

В рязанском ЖК «Паруса» в мороз отключили отопление и горячую воду. Об этом жительница дома написала в соцсетях в четверг, 23 декабря.

Рязанка рассказала, что, придя домой вечером в среду, 22 декабря, она обнаружила в квартире отсутствие отопления и горячей воды.

«Придя с работы, я обнаружила холодные батареи и заледеневшую квартиру. Хотела погреться в ванной, и тут мимо — из горячего крана льется жидкость холоднее парного молока», — написала девушка.

По ее словам, в общедомовом чате ее соседи тоже писали о проблемах с теплом в квартирах. На звонки в управляющую компанию оператор отвечала, что мастер по ремонту будет только утром, а котельная работает в штатном режиме.

Рязанка отметила, что дом почти на 400 человек остался без отопления в -23 градуса за окном.