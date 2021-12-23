В рязанской школе № 8 ученики и родители обсудили развитие местной инфраструктуры

Заседание рабочей группы состоялось 22 декабря. Участники обсудили дизайнерские решения в рамках проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций и развития школьной инфраструктуры.

В рязанской школе № 8 имени Героя Российской Федерации Соколова ученики и родители обсудили развитие местной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Заседание рабочей группы состоялось 22 декабря. Участники обсудили дизайнерские решения в рамках проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций и развития школьной инфраструктуры.

Обсуждение велось по группам: одна группа обсуждала развитие образовательных зон, другая — обновление зон отдыха и развития, третьи — функциональные зоны пришкольной территории. После обсуждения участники представили различные идеи оформления и обустройства школьных пространств.

В дальнейшем эти идеи направят в региональное министерство образования и молодежной политики.