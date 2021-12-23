В Рязанской области задержали мужчину, скрывшегося после смертельного наезда на велосипедиста

Авария произошла во вторник, 21 декабря.

В Рязанской области задержали водителя, скрывшегося после смертельного наезда на 60-летнего велосипедиста. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Авария случилась во вторник, 21 декабря, примерно в 19:40, на четвертом километре трассы «Ходынино — Перекаль». Водитель ВАЗ-2110 насмерть сбил 60-летнего мужчину на велосипеде. После этого автомобилист скрылся.

Выяснилось, что за рулем автомобиля был 25-летний рыбновец без прав. Его неоднократно привлекали к административной ответственности.

Мужчину доставили в отдел полиции. Обстоятельства аварии зафиксированы. На водителя составили необходимые документы.