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В Рязанской области за сутки выявили 171 новый случай COVID-19
Данные на 23 декабря опубликовал федеральный оперштаб.

В Рязанской области за прошедшие сутки выявили 171 новый случай коронавируса. Данные на четверг, 23 декабря, опубликовал федеральный оперштаб.

Всего за период пандемии в регионе зафиксировали 60 292 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса умерли 12 жителей области. Всего число летальных случаев в регионе составляет 2 417. Выздоровели за сутки 368 человек. Всего от COVID-19 вылечились 55 167.

В России за сутки выявили 25 667 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 10 318 650.

За сутки выздоровели 41 645 человек, всего с начала пандемии вылечились 9 139 166 человек.

За сутки скончались 1 002 человек, всего — 301 271.