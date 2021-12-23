В Рязанской области в пятницу потеплеет до -9 градусов

Прогноз погоды на 24 декабря опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в пятницу потеплеет до -9 градусов. Прогноз погоды на 24 декабря опубликовало региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, в области будет облачно с прояснениями. Местами возможны гололедица и небольшой снег.

Ветер юго-западный, 7-12 м/c. Местами ожидаются порывы до 17 м/c.

Температура воздуха по области ночью — от -20 до -15 градусов, днем — от -14 до -9 градусов.