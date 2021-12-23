В Рязани задержали наркозакладчика

В общей сложности у мужчины обнаружили 54 грамма мефедрона.

В Рязани задержали 37-летнего закладчика. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Полицейские получили данные о том, что мужчина, в прошлом спортсмен, стал «кладовщиком» одного из наркомагазинов в теневом сегменте Интернета. Они провели операцию по его задержанию на маршруте закладки запрещенных веществ.

На улице Голенчинской правоохранители остановили Skoda Yeti. За рулем автомобиля находился рязанец. При личном досмотре и в салоне машины оперативники нашли 36 свертков с мефедроном. Во время обыска в квартире полицейские изъяли вторую часть партии. В общей сложности из оборота вывели 54 грамма мефедрона.

На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).