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В Рязани утвердили новые тарифы на проездные карты на 2022 год
Соответствующие изменения поддержали депутаты на заседании гордумы в четверг, 23 декабря.

В Рязани утвердили новые тарифы на проездные карты на 2022 год. Соответствующие изменения поддержали депутаты на заседании гордумы в четверг, 23 декабря.

Рязанцы смогут передвигаться по единому проездному и на троллейбусе, и на автобусе.

Стоимость месячного проезда составит:

  • для студентов — 707 рублей;
  • для студентов с детьми, живущих в многодетной, неполной и малообеспеченной семье — 318 рублей;
  • для школьников — 400 рублей;
  • для школьников из малообеспеченных семей — 167 рублей.

Также стало известно, что «Льготная» транспортная карта подорожает на 16 рублей. Ее стоимость на два вида транспорта увеличится на 4% с 389 до 405 рублей.

Напомним, что «Льготная» карта предназначена для пенсионеров, для одного родителя или законного представителя из многодетной семьи, вдов участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих в Рязани.