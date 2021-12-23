В Рязани утвердили новые тарифы на проездные карты на 2022 год

Соответствующие изменения поддержали депутаты на заседании гордумы в четверг, 23 декабря.

В Рязани утвердили новые тарифы на проездные карты на 2022 год. Соответствующие изменения поддержали депутаты на заседании гордумы в четверг, 23 декабря.

Рязанцы смогут передвигаться по единому проездному и на троллейбусе, и на автобусе.

Стоимость месячного проезда составит:

для студентов — 707 рублей;

для студентов с детьми, живущих в многодетной, неполной и малообеспеченной семье — 318 рублей;

для школьников — 400 рублей;

для школьников из малообеспеченных семей — 167 рублей.

Также стало известно, что «Льготная» транспортная карта подорожает на 16 рублей. Ее стоимость на два вида транспорта увеличится на 4% с 389 до 405 рублей.

Напомним, что «Льготная» карта предназначена для пенсионеров, для одного родителя или законного представителя из многодетной семьи, вдов участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих в Рязани.