В Рязани из-за нарушения коронавирусных ограничений закрыли палатку с шаурмой
Заведение закрыли из-за нарушения коронавирусных ограничений.
В Рязани из-за нарушения коронавирусных ограничений закрыли палатку с шаурмой. Об этом
Предприятие общественного питания «Шаурмен» находится на Народном бульваре, дом № 3.
Индивидуального предпринимателя признали виновным по части 2 статьи 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Суд постановил закрыть шаурмичную на 15 суток.
В 2017 году против заведения возбуждали уголовное дело из-за рекламы с Галустяном. После этого владелец снял вывеску.