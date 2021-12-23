В Рязани из-за нарушения коронавирусных ограничений закрыли палатку с шаурмой

Заведение закрыли из-за нарушения коронавирусных ограничений.

В Рязани из-за нарушения коронавирусных ограничений закрыли палатку с шаурмой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Предприятие общественного питания «Шаурмен» находится на Народном бульваре, дом № 3.

Индивидуального предпринимателя признали виновным по части 2 статьи 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Суд постановил закрыть шаурмичную на 15 суток.

В 2017 году против заведения возбуждали уголовное дело из-за рекламы с Галустяном. После этого владелец снял вывеску.