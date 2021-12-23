В России предложили ввести налог на мясо

Налог предлагают ввести из-за высокого процента парниковых газов от промышленного животноводства.

В России предложили ввести налог на мясо. Об этом пишет telegram-канал Mash.

Общественная экологическая организация «Вита» направила в Минэкономразвития письмо с предложением ввести для производителей мяса особые условия.

Исполнительный директор союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина рассказала, что по статистике промышленное животноводство выделяет 18 процентов всех парниковых газов на земле. Это ведет к возникновению экологических проблем и глобальному потеплению.

Также она отметила, что животные являются источником распространения заболеваний.

«Современное животноводство является идеальным инкубатором для распространения болезней от животных к человеку», — сказала Родина.

Также она упомянула толерантность к антибиотикам у человека, которая возникает из-за того, что лекарства дают животным на фермах.

Активисты предложили последовать примеру других стран, где планируют ввести для производителей мяса специальный налог.