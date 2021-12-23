\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 23
-14°
Птн, 24
-12°
Сбт, 25
-2°
ЦБ USD 73.79 -0.03 23/12
ЦБ EUR 83.15 -0.17 23/12
Нал. USD 73.15 / 74.30 09:00
Нал. EUR 82.95 / 84.00 09:00
Новости
Публикации
Зачем рязанцам нужна «гаражная амнистия» и сколько она стоит?
С 1 сентября в России начала действовать «гаражная амни...
Вчера 11:24
1 757
Куда можно выехать из Рязани на праздники без qr-кода и с ним?
Внутренний туризм — поездки по России — стал популярным...
21 декабря 2021 12:34
3 776
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
8 898
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
11 068
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России предложили ввести налог на мясо
Налог предлагают ввести из-за высокого процента парниковых газов от промышленного животноводства.

В России предложили ввести налог на мясо. Об этом пишет telegram-канал Mash.

Общественная экологическая организация «Вита» направила в Минэкономразвития письмо с предложением ввести для производителей мяса особые условия.

Исполнительный директор союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина рассказала, что по статистике промышленное животноводство выделяет 18 процентов всех парниковых газов на земле. Это ведет к возникновению экологических проблем и глобальному потеплению.

Также она отметила, что животные являются источником распространения заболеваний.

«Современное животноводство является идеальным инкубатором для распространения болезней от животных к человеку», — сказала Родина.

Также она упомянула толерантность к антибиотикам у человека, которая возникает из-за того, что лекарства дают животным на фермах.

Активисты предложили последовать примеру других стран, где планируют ввести для производителей мяса специальный налог.