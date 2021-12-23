В ПАО «РЭСК» наградили лучших сотрудников года

Торжественное мероприятие, посвященное Дню энергетика, прошло в Рязанской энергетической сбытовой компании (входит в Группу РусГидро) во вторник, 22 декабря.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню энергетика, прошло в Рязанской энергетической сбытовой компании (входит в Группу РусГидро) во вторник, 22 декабря.

Лучших сотрудников по итогам работы в 2021 году поздравили исполнительный директор ПАО «РЭСК» Сергей Кузьмин, заместитель министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Игорь Гончаров и исполняющий обязанности начальника Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области Юрий Оськин.

«Ваш труд очень важен, на протяжении многих лет РЭСК является надежным и ответственным партнером для правительства Рязанской области, администрации Рязани и, конечно, для каждого клиента компании», — отметил Игорь Гончаров.

Юрий Оськин отметил высокий профессионализм и ответственность работников «РЭСК». «Именно благодаря вам у нас есть свет и тепло в доме. Вы выполняете нелегкую работу, ведь без электричества невозможно жить. Вы одна из немногих компаний, которая ответственно подходит к работе, выполняет свои задачи и является лучшей из сбытовых компаний региона», — подчеркнул он.

Более 40 сотрудников «РЭСК» наградили почетными грамотами и подарками губернатора Рязанской области, министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области, а также грамотами ПАО «РусГидро» и АО «ЭСК РусГидро».

В завершении исполнительный директор Сергей Кузьмин поблагодарил своих коллег за добросовестный труд и отметил, что каждый год трудно определить, кого наградить, в компании нет недобросовестных сотрудников, все работают прекрасно.

«Хочу также подчеркнуть, что Рязанская энергосбытовая компания по рейтингу занимает седьмое место в общем списке страны, и я считаю, что это очень хорошее место», — отметил Сергей Кузьмин.

Справка:

РусГидро — одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро — первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.

Энергосбытовая компания ПАО «РЭСК» — гарантирующий поставщик, занимающий доминирующее положение на розничном рынке электроэнергии на территории Рязани и Рязанской области. Компания обслуживает свыше 420 тысяч бытовых абонентов и 11 тысяч юридических лиц, а это 42,25% регионального электроэнергетического рынка. ПАО «РЭСК» четвертый год подряд сохраняет позиции в десятке лучших поставщиков электроэнергии России.

В составе компании — три межрайонных отделения и 26 участков сбыта, осуществляющих энергосбытовую деятельность во всех административных районах Рязанской области.