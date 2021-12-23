В нескольких школах Рязанской области отменили занятия из-за сильных морозов

В Ермишинском районе температура опустилась до -31 градуса.

В нескольких школах Рязанской области отменили занятия из-за сильных морозов. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В четверг, 23 декабря, в Азеевской, Нарминской и Савватемской школах Ермишинского районов отменили занятия. Ученики 1-11 классов будут заниматься дистанционно.

Отмечается, что в Ермишинском районе температура опустилась до -31 градуса.

Ранее рязанцам рассказали, когда в регион придет потепление.