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В Мервине загорелся частный дом
На тушение пожара выезжали пять машин и 16 человек личного состава. На пожаре никто не пострадал.

В Мервине загорелся частный дом. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пожар произошел вечером в четверг, 23 декабря, на 1-м Бахмачеевском проезде. Вызов поступил в 19:43. Горел частный дом площадью 80 квадратных метров.

На тушение пожара выезжали пять машин и 16 человек личного состава.

Сообщается, что в пожаре никто не пострадал.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.