В аварии на улице Прижелезнодорожной пострадало два человека

Столкнулись Ford Focus и Renault Logan.

В аварии на улице Прижелезнодорожной пострадало два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в среду, 22 декабря 2021 года, в 09:20 напротив дома № 50.

50-летний рязанец на Ford Focus не справился с управлением и столкнулся с Renault Logan, которым управлял 42-летний житель Рязани.

В аварии пострадали водитель «Рено» и его 36-летняя пассажирка. Они обращались за медпомощью.

Проводится проверка.