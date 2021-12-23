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В 2021 году 39 процентов рязанских водителей получили штрафы с камер видеофиксации нарушений
Исследование проводил РГС банк.

В 2021 году 39 процентов рязанских водителей получили штрафы с камер видеофиксации нарушений. Исследование проводил РГС банк.

Эксперты выяснили, что из них 64% водителей были оштрафованы за превышение скорости, 20% - за непредоставление преимущества пешеходу, 7% - за неправильную парковку, 6% - за проезд на красный свет, по 4% - за нарушение требований разметки и проезд по выделенной линии.

90% получивших штраф предпочли оплатить его сразу онлайн и со скидкой, 7% - позже и без скидки. Еще 3% оспорили штраф и не стали платить.

28% рязанских водителей в исследовании ответили, что камеры видеофиксации нарушений повышают дисциплину на дорогах, 37% опрошенных затруднились ответить, помогают ли они снизить аварийность. Остальные 35% ответили, что сомневаются в целесообразности установки камер на дороге. Так, 17% назвали единственной целью на дорогах пополнение бюджета. Еще 7% респондентов считают, что размещение камер часто необоснованно, 6% - что нарушители знают, как их обойти, а 5% - что камеры ошибаются.