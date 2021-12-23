Умер народный артист России Вадим Лобанов
Вадим Лобанов умер в среду, 22 декабря, в возрасте 81 года.
Умер народный артист России Вадим Лобанов. Об этом
Вадим Лобанов умер в среду, 22 декабря, в возрасте 81 года. В СПбГУ он заведовал кафедрой театрального искусства. Сообщается, что он умер после продолжительной болезни.
Вадим Лобанов родился в 1940 году в Воронеже, окончил высшее театральное училище имени Щепкина.
Лобанов снялся в таких фильмах как «Семнадцать мгновений весны», «Сталинград», а также сериалах «Улица разбитых фонарей», «Мажор», «Шторм» и «Последний министр».
В 2007 году ему присвоили звание народного артиста России, а в 2011 году он получил орден «Честь и мужество.
Фото kino-teatr.ru