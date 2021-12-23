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Умер народный артист России Вадим Лобанов
Вадим Лобанов умер в среду, 22 декабря, в возрасте 81 года.

Умер народный артист России Вадим Лобанов. Об этом сообщил телеканал «78» со ссылкой на пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета.

Вадим Лобанов умер в среду, 22 декабря, в возрасте 81 года. В СПбГУ он заведовал кафедрой театрального искусства. Сообщается, что он умер после продолжительной болезни.

Вадим Лобанов родился в 1940 году в Воронеже, окончил высшее театральное училище имени Щепкина.

Лобанов снялся в таких фильмах как «Семнадцать мгновений весны», «Сталинград», а также сериалах «Улица разбитых фонарей», «Мажор», «Шторм» и «Последний министр».

В 2007 году ему присвоили звание народного артиста России, а в 2011 году он получил орден «Честь и мужество.

Фото kino-teatr.ru