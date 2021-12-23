Tik tok стал самым популярным интернет-ресурсом 2021 года
платформа для просмотра и создания коротких видеороликов впервые заняла лидирующую позицию в феврале этого года/
Tik tok стал самым популярным интернет-ресурсом 2021 года. Об этом
По данным компании Cloudflare второе место занят Google, а третье — Facebook. Сообщается также, что платформа для просмотра и создания коротких видеороликов впервые заняла лидирующую позицию в феврале этого года, однако лидерство в основном удерживала начиная с августа.
При этом еще в прошлом году соцсеть была только на седьмой строчке списка.