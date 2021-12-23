Рязанским водителям напомнили о правилах перевозки детей

Отмечается, что в последние дни года количество ДТП увеличивается. В частности, это связывают с тем, что водители торопятся при перевозке детей с «одного утренника на другой».

Рязанским водителям напомнили о правилах перевозки детей. Обращение опубликовало региональная Госавтоинспекция.

Отмечается, что в последние дни года количество ДТП увеличивается. В частности, это связывают с тем, что водители торопятся при перевозке несовершеннолетних пассажиров с «одного утренника на другой».

Представители ГИБДД подчеркнули, что некоторые автомобилисты, в машинах которых есть детское автокресло, не пристегивают его. «Не всегда на сложной зимней дороге такие поездки закончиться благополучно. Именно поэтому детская безопасность всегда под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции», — сообщили в ведомстве.

Также в ГИБДД сообщили, что 23 декабря проходит рейд, в рамках которого выявят нарушителей требований безопасности при перевозке маленьких пассажиров.