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Рязанские активисты предложили выставить на продажу ретро-троллейбусы
На линию выходит только одна машина модели «ЗиУ-683Б».

В Рязани активисты пытаются спасти троллейбусы модели «ЗиУ-683Б». Об этом они сообщили в группе stvchannel в соцсети «ВКонтакте».

«На сегодняшний день это последний рабочий троллейбус этой модели в России. Он является одной из первых моделей троллейбуса в СССР с более совершенной (на момент 80-х) тиристорно-импульсной системой управления», — написали в группе.

Пользователи отметили, что именно эти троллейбусы первыми выехали из рязанского депо № 3 в 1993 году.

По словам активистов, скоро транспорт этой модели перестанут эксплуатировать. Главная задача — не допустить порезки троллейбусов. Отмечается, что есть люди, готовые спасти хотя бы одну машину из двух.

«Потому надо просить УРТ, чтобы те объявили о продаже хотя бы одного троллейбуса этой модели (их бортовые номера 3001 и 3002)», — написали в посте.