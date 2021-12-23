Рязанская облдума установила полную компенсацию работающим родителям стоимости путевок в детские лагеря

Изменения внесли в закон «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Рязанской области».

В среду, 22 декабря, на заседании рязанской облдумы внесли изменения в закон «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Рязанской области». Корректировки коснулись компенсации работающим родителям предельного размера стоимости путевок в сезонные оздоровительные лагеря. Поддержать законопроект коллег попросил глава регионального парламента Аркадий Фомин.

«Сейчас полный возврат могут получить родители, которые работают в бюджетной сфере, в некоммерческих организациях, — сказал в ходе обсуждения законопроекта Аркадий Фомин. — На рабочей группе по реализации послания президента России мы сошлись во мнении, что необходимо обеспечить равные возможности для всех семей и стопроцентная компенсация должна осуществляться вне зависимости от места работы родителей».

Теперь родителям, чьи дети будут отдыхать в сезонных оздоровительных лагерях Рязанской области, вне зависимости от сферы их деятельности, будет осуществляться 100% компенсация предельного размера стоимости путевки на одного ребенка в сутки. Продолжительность путевки от 7 до 24 дней.

Это норма распространяется на отдых и оздоровление детей в сезонных оздоровительных лагерях на территории Рязанской области. Закон вступает в силу уже с 1 января 2022 года.