Рязанцам рассказали о возможности предзаказа автомобилей на 2022 год

Автодилеры отметили, что в конце года еще есть возможность купить автомобиль по ценам 2021 года.

Эксперты прогнозируют, что в 2022 году может нормализоваться ситуация с поставками, поэтому необходимый автомобиль можно заказать, даже если удовлетворяющей запросы модели нет на складе. Однако, к моменту поставки автомобиля цена его может увеличиться.

В ожидании есть и другие риски — например, денежные средства, отложенные на покупку автомобиля, могут понадобиться в экстренной ситуации, или старая машина сломается и потребует ремонта. Покупатель делает выбор: купить автомобиль из наличия или сделать предзаказ, и выбор этот зависит от финансовых возможностей каждого конкретного человека.

При этом клиенты задаются вопросом, является ли автомобиль хорошим вложением денежных средств.

По мнению экспертов, автомобиль может считаться активом, так как при необходимости его можно продать за достаточно большую сумму денег. Это может помочь в экстренных ситуациях, когда, например, потребуется срочно погасить кредит. Однако, автомобиль — это не инвестиция, хотя главное преимущество инвестирования в транспортные средства — доступность по сравнению с недвижимостью, где требуется вкладывать крупные суммы.

Многие покупатели стремятся выбрать машину из наличия на складе, а некоторые рассматривают как альтернативу покупку автомобиля с пробегом.

Автодилеры отметили, что в конце года еще есть возможность купить автомобиль по ценам 2021 года.

Многие дилерские центры, такие как Mercedes , Lexus , Volkswagen , Toyota , Hyundai , Mitsubishi , KIA , Skoda , LADA , Peugeot , Citroen , UAZ , Haval , Chevrolet , Chery , IVECO , ГАЗ , работают и в праздничные дни, а именно:

31 декабря — до 14:00;

1,2 января — выходной;

3-6 января — в обычном режиме с 9:00 до 20:00;

7 января — до 16:00;

с 8 января — в обычном режиме с 9:00 до 20:00.