Путин: в России не будут никого преследовать за отказ от вакцинации

Об этом президент заявил на пресс-конференции 23 декабря.

Владимир Путин ответил на вопрос о возможном усилении ответственности за отказ от вакцинации от COVID-19. Тему затронули на ежегодной пресс-конференции в четверг, 23 декабря.

Президент отметил, что уголовными мерами необходимо бороться с подделкой сертификатов вакцинации, а не с теми, кто отказывается от прививок. «В России не будут никого преследовать за отказ от вакцинации от коронавируса. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер», — сообщил Путин.

При этом, по словам главы государства, повторно заболевают коронавирусом лишь 1% переболевших. Из вакцинированных число инфицированных составляет 3-4%.